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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.09.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

Sonuçlar geldi... AfD'de dikkat çeken yükseliş

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Sonuçlar geldi... AfD'de dikkat çeken yükseliş

Almanya'nın Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oy kaybetmesine rağmen yüzde 32 oy alarak birinci çıkarken, Brandenburg Eyalet Meclisi seçimlerinde hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 27,2 oy oranıyla birinci oldu. Aşırı sağcı popülist "Almanya için Alternatif" (AfD) Partisi, bir önceki seçimlere göre oylarını yüzde 17,6 artırarak yüzde 27,3 ile ikinci oldu.

Almanya'nın doğusunda yer alan iki eyalette 5,4 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde yerel saatle 18.00'de oy verme işlemi sona erdi.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, 3,3 milyon seçmenin bulunduğu Saksonya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU oyların yüzde 32'sini alarak birinci çıktı.

2014'te yapılan son seçimlere göre, yüzde 7,4 oranında oy kaybeden CDU, iki Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en kötü sonucu elde etti.

Aşırı sağcı popülist "Almanya için Alternatif" (AfD) Partisi, bir önceki seçimlere göre oylarını yüzde 17,6 artırarak yüzde 27,3 ile ikinci oldu.

2014’e göre yüzde 8,3 oranında oy kaybeden Sol Parti yüzde 10,6 ile üçüncü, yüzde 3,1 oranında oyunu artıran Yeşiller yüzde 8,8 ile dördüncü sırada yer aldı.
SPD ise bir önceki seçimlere göre yüzde 4,5 oy kaybetti ve yüzde 7,9 ile beşinci oldu.

Hür Demokrat Parti (FDP) de yüzde 0,9 oranında oy artırmasına rağmen yüzde 4,7 ile yüzde 5 seçim barajının altında kalarak meclise giremedi.

Saksonya’da diğer partiler ise toplamda yüzde 8,2 oy aldı.

BRANDENBURG'DA SPD ÖNDE

2,1 milyon seçmenin bulunduğu Brandenburg eyaletinde ise SPD, 2014'e göre, yüzde 4,7 oranında oy kaybetmesine rağmen yüzde 27,2 ile birinci çıktı. SPD de bu eyalette şimdiye kadar aldığı en düşük sonucu elde etti.

Aşırı sağcı AFD bu eyalette oylarını yüzde 10,5 oranında artırdı ve yüzde 22,7 ile ikinci oldu.

2014'e göre yüzde 7,7 oranında oy kaybeden CDU, yüzde 15,3 ile üçüncü olurken, yüzde 7,6 oranında oyu azalan Sol Parti yüzde 11 ile dördüncü sırada kaldı.
Brandenburg eyaletinde oylarını yüzde 4 oranında artıran Yeşiller yüzde 10,2 ile beşinci oldu.

Özgür Seçmenler (FW) yüzde 5 oy alarak bir önceki seçimlere göre yüzde 2,3 oranına oy artırarak eyalet meclisine girmeyi başardı.  FDP ise yüzde 3,3 oranında oy artışına rağmen yüzde 4,8’de kaldı ve yüzde 5'lik seçim barajını geçemeyerek meclise giremedi.

CDU VE SPD GERİLEDİ

Diğer partiler ise toplam 3,8 oranında oy aldı.

Seçimlerde aşırı sağcı popülist AFD iki eyalette de ciddi oranda oylarını artırması dikkati çekti. Federal düzeyde hükümette bulunan CDU ve SPD’nin oyları ise iki eyalette de geriledi.

Geçici resmi sonuçların eyaletlerin seçim kurulları tarafından bu gece açıklanması bekleniyor.

Seçimler katılım oranı 2014’teki seçimlere göre iki eyalette de arttığı bildirildi. Brandenburg’da yüzde 11,1 artışla yüzde 59’a, Saksonya’da da yüzde 15,9 artışla yüzde 65’e yükseldiği kaydedildi.

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