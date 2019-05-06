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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
06.05.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Ürdün'ün BMGK'ye sevk edilmesi kararına iptal

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Ürdün'ün BMGK'ye sevk edilmesi kararına iptal

Hollanda'nın Lahey kentinde, Uluslararası Ceza Mahkemesine bağlı temyiz mahkemesi, Ürdün devletinin BMGK'ye sevk edilmesi kararını iptal etti.

Hollanda'nın Lahey kentinde, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) bağlı temyiz mahkemesi, mahkemeye taraf olan Ürdün'ün savaş suçu işlediği isnat edilen Sudan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’i 2015 yılında tutuklamaması nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmediğini onayladı fakat bu yüzden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sevk edilmeyeceği kararını verdi.

Mahkeme, Ürdün’ün UCM ile istişarelerde bulunmadığı yönündeki elde edilen yanlış sonuçtan dolayı BMGK'ye sevk edilmesiyle ilgili alınan kararın haksız olduğunu bildirdi.

UCM, aralık 2017'de yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün devletinin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle BMGK'ye sevk edilmesi kararı alındığını bildirmişti.

Ömer el-Beşir'in Mart 2017'de Ürdün'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeye geldiği hatırlatılan açıklamada, el-Beşir'in tutuklanmasının ve mahkemeye teslim edilmesinin Ürdün'ün asli görevi olduğu ifade edilmişti.

Beşir, UCM tarafından, savaş ve insanlığa karşı suç işlemekle itham ediliyor. Mahkeme, Darfur'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle Beşir hakkında 2009 ve 2010'da iki tutuklama kararı çıkartmıştı.

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