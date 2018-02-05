Ürdün'den ilginç Kudüs çıkışı: "ABD vazgeçilmez"

Kral Abdullah, İsviçre'nin Davos kasabasında ABD'nin CNN televizyonuna verdiği mülakatta, "ABD rol almadan bir barış süreci veya barışçıl çözüm olmaz." dedi.

Trump yönetiminin Kudüs konusundaki kararının Filistinlilerde büyük tepkiye yol açtığını ve ABD'nin dürüst bir aracı olmadığı hissi oluşturduğunu ifade eden Ürdün Kralı, ancak Amerikaların barış görüşmeleri için planını beklemek gerektiğini belirtti.

Kudüs konusunda herkesin beklentisinin yüksek olduğuna işaret eden Abdullah, "Kudüs, ya bizim için gelecekte çok büyük sorunlara yol açar ya da bizi birleştiren harika bir şehir olabilir. Yahut da daha önce görülmemiş bir biçimde öfke ve şiddete yol açabilir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Ürdün'den yapılan daha önceki resmi açıklamalarda ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı "uluslararası kanunların, kararların ve Birleşmiş Milletler maddelerinin ihlali" olarak nitelendirilmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "ABD artık barış sürecinde ara bulucu olma vasfını yitirmiştir ve asla ilerde siyasi barış sürecinde ABD'nin de yer almasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.