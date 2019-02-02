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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.02.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Ürdün, Yemen'deki esir takası görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapacak

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Ürdün, Yemen'deki esir takası görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapacak

Ürdün, Yemen'deki esir ve tutuklu takasıyla ilgili yapılacak ikinci görüşmelere önümüzdeki hafta ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklu takası anlaşması maddelerini ikinci defa görüşmek üzere önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerin, Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine ilişkin talebini kabul etti." ifadesini kullandı.

Yemen krizine son vermek için sarf edilen çabalar konusunda tüm imkanlarıyla Yemen'e ve siyasi bir çözüme ulaşılması için Griffiths'in çabalarına destek verdiklerini belirten Kudat, yapılması planlanan ikinci görüşmelerin tarihine ilişkin detaylı bilgi vermedi.

STOCKHOLM ANLAŞMASI VE ESİR TAKASI

Ülkedeki krizi sonlandırmak için Yemenli tarafların, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde varılan anlaşmanın bir maddesi de esir ve tutuklu takasını kapsıyor.

Esir ve tutuklu takası hususundaki ilk görüşme 16-18 Ocak'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılmıştı. Bu görüşmelerde taraflar birbirine karşılıklı ithamlar yöneltmiş, tam bir uygulama söz konusu olmamıştı.

Yemen hükümet güçleri, Husileri "2 bin 900 tutuklunun varlığını inkar etmekle" suçlarken, Husiler ise hükümetin esir listesinde 2 bin 171 mükerrer isim olduğunu, listede bulunan bin 144 kişinin ise daha önce serbest bırakıldığını iddia etmişti.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

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