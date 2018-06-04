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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.06.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

Ürdün Başbakanı gösterilerin ardından istifa etti

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Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etti. Birkaç gündür yoğun gösteri düzenleyen eylemciler ısrarla Başbakan Mulki'nin istifasını talep etmişti.

Ürdün'de yayımlanan Düstur gazetesinin Başbakan'a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kral Abdullah'a istifasını sunan Mulki, hükümetindeki bakanlardan da istifalarını sunmalarını istedi.

Başkent Amman'ın yanı sıra birkaç kentte Çarşamba gününden bu yana süren protestolar, hükümetin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tavsiyeleri üzerine önerdiği gelir vergisi ve fiyat artışlarıyla ilgili.

Mulki'nin Amman'daki ofisi önünde toplanan binlerce gösterici "Mulki bizi iyi dinle, Ürdün halkı diz çökmeyecek" şeklinde slogan attı. Kimi protestocular "Hükümet istifa edene kadar protestoya devam" yazan pankartlar taşıyor.

Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ürdün'de son bir yılda ekmek, yakıt ve elektrik gibi temel malların fiyatlarında artış yaşandı.

HALKIN YÜZDE 20'Sİ YOKSULLUK SINIRINDA

Ürdün'ün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah bugün erken saatlerde protestocuların bulunduğu alana giderek güvenlik güçlerine "Kendilerini ifade edebilmeliler ve bizim görevimiz onları korumak" mesajını verdi.

Geçen ay hükümet gelir vergisinde en az yüzde 5 oranında şirketle için ise yüzde 20 ile 40 arasında artış öngören bir tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Ürdün Uluslararası Para Fonu IMF'den 2016 yılında 723 milyon dolar tutarında üç yıllık yardım almıştı. Ürdün'ün bu çerçevede bir dizi ekonomik reform getirmesi gerekiyor.

Resmi tahminlere göre Ürdün'de işsizlik oranı yüzde 18,5.

Halkın yüzde 20'si de yoksulluk sınırında yaşıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Ürdünde gösteriler nedeniyle Başbakan Mulkinin koltuğu tehlikede
Ürdün'de gösteriler nedeniyle Başbakan Mulki'nin koltuğu tehlikede
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