Unutulmasınlar diye alarmlı koltuk
İtalya hükümeti, bebeklerin arabada unutulup hayatlarını kaybetmesini önlemek için alarmlı bebek koltuklarını zorunlu hale getirecek.
Özel bir sensör taşıyan koltuklar, otomobilin kapıları bebek içerideyken kapatılırsa alarm veriyor. İtalya’da halen satılsa da alarmlı bebek koltukları zorunlu değil.
Ancak Ulaştırma Bakanı, ailelere bu tip koltukları edinmeleri için 200 Euro’ya (1124 TL) varan vergi indirimleri sağlayacaklarını söyledi.
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