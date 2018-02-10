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    Ünlülerin kabusu sahte pornolar

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 18:29 | Son Güncelleme:

    Teknolojideki gelişmeler, kötü niyetli kişilerle kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin iştahını kabartıyor. Ancak bu yola başvuranlar, insanları nasıl mağdur ettiklerini, hayatlarını nasıl olumsuz etkilediklerini umursamıyorlar bile.

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    • Ünlülerin kabusu sahte pornolar
    • Ünlülerin kabusu sahte pornolar
    • Ünlülerin kabusu sahte pornolar
    • Ünlülerin kabusu sahte pornolar

    BBC Türkçe’nin haberine göre son haftalarda ünlü isimlerin görüntüleri kullanılarak hazırlanan sahte pornolarda patlama oldu. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte bu tür filmler kolay hazırlanmaya ve giderek çoğalmaya başladı. Filmleri hazırlayanlar, genellikle ünlü kadın sanatçıların yüz fotoğraflarını kullanıyor.
    Bu teknolojiyi kullananlar ünlü bir sanatçının yüz fotoğrafını, porno filmdeki kadın oyuncunun yüzüne monte ediyor.
    Sahte pornocular genellikle para kazanma hırsıyla, intikam amacıyla veya sanatçıya duydukları kıskançlıktan dolayı bu yola başvuruyor. Ancak yüz fotoğrafı kullanılan sanatçıda nasıl bir yıkıma yol açtıklarını düşünmek bile istemiyorlar.

    Etiketler: Teknoloji , sahte , porno , avrupadan haberler
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