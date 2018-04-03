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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.04.2018 - 08:26, Son Güncelleme:

Ünlü Yunan şarkıcının Türkiye konseri Yunanistan’ı karıştırdı

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Ünlü Yunan şarkıcının Türkiye konseri Yunanistan’ı karıştırdı

BBC Türkçe’nin aktardığı Yunan medyasında çıkan haberlere göre, iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Glykeria’nın Türkiye’de konser verecek olması bazı Yunanların tepki göstermesine neden oldu.

Yunanistan’daki bazı sosyal medya kullanıcıları, iki Yunan askeri Türkiye’de gözaltına alınmışken Glykeria’nın İstanbul’da konser verecek olmasını ‘düşüncesizlik’ olarak yorumladı.

Yunan medyasına göre bazı kullanıcılar da Glykeria’nın “Türkiye’nin Ege ve Kıbrıs üzerindeki provokasyonlarının arttığı bir dönemde İstanbul’daki konserini iptal etmesi” gerektiğine dair yorumlarda bulundu.

Sanatçının ajansı ise konuyla ilgili olarak, “bu konserlerin çok uzun zaman önce planlandığını ve diğer ülkelerle ilişkilerin iyi ya da kötü olacağına yönelik bir karar verilmediğini” dile getirdi.

İş Sanat’ın kültür merkezinde sahne alacak olan Glykeria daha önce de Türkiye’ye konser için gelmişti.

Rebetikonun en önemli temsilcilerinden biri olarak tanınan Glykeria’nın Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi var.

İki ülke ilişkilerinde en son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ‘deli’ ifadesini kullanması büyük tepki çekti.

Dışişleri Bakanlığı, bu sözleri yazılı bir açıklamayla eleştirdi.

Glykeria kimdir?

İlk çıkışını 1978 yılında Yunan müzisyen Apostolos Kaldaras ile yaptığı ortak çalışmayla gerçekleştiren Glykeria, 80’li yıllarda ününü iyiden iyiye pekiştirdi.

Kariyerine başladığı 70’li yıllardan bu yana, Natacha Atlas, Ömer Faruk Tekbilek, George Dalaras, Marinella, Ofra Haza, Ricky Gal, Chava Alberstein, Amal Murkus, Paschalis Terzis, Ilias Aslanoglou, Antonis Vardis, Sarit Hadad, Fortuna gibi isimlerle müzikal işbirlikleri yapan, Glykeria’nın repertuvarında Türk müzikseverlerin de yakından tanıdığı birçok ezgi yer alıyor.

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