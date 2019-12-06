Ünlü yazar Albert Camus'yü KGB öldürmüş olabilir

Fransız Nobel ödüllü düşünür, yazar Albert Camus'nün 46 yaşında öldüğü trafik kazasından 60 yıl sonra ölümü yeniden tartışılmaya açıldı.

Camus'nün Sovyet karşıtı söylemleri nedeniyle Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi olan KGB'nin ajanları tarafından öldürüldüğü konuşuluyor.

İtalyan yazar Giovanni Catelli ilk kez bu teoriyi 2011 yılında ortaya atmıştı.

Giovanni Catelli, Çek şair Jan Zabrana'nın Cely Zivot isimli kitabının İtalyanca çevirisinden bazı bölümlerin çıkarıldığını fark etmişti.

Bu bölümde Zabrana, karanlık işler konusunda bilgisi olan bir kişinin, KGB'nin Camus'nün bineceği otomobilin tekerlerine zarar vererek, ölümle sonuçlanan kazaya neden olduğunu anlattığını ve KGB'nin suçlanacağını aktarmıştı

Zabrana'nın günlüklerinde yazan o paragraf ise şöyleydi: Bugüne kadar herkes Camus'nün sıradan bir trafik kazası yüzünden öldüğünü sandı. Bana kaynağını söylemeyi reddeden adam bu kişinin tamamen güvenilir olduğunu iddia etti.

İddiaya göre KGB'ye bu operasyon için emri zamanın Sovyetler Birliği İçişleri Bakanı Dmitri Şepilov vermiş.

Albert Camus'nün öldüğü kaza sonrası aracın görüntüsü

Kaynak, Şepilov'un Camus'nün yazılarında özel olarak eleştirilen bir Sovyet yetkilisi olduğunu aktarıyor. Bu emrin de, mart 1957'de Franc-Tireur gazetesinde Camus tarafından yayınlanan bir makaleye misilleme olarak verildiğini belirtiyor.

Şimdi Catelli, araştırmalarını "Camus'nün Ölümü" (The Death of Camus) adlı bir kitapta genişletti.

"FRANSIZ DEVLETİNİN DE HABERİ VARDI"

İtalyan avukat Giuliano Spazzali ile temasa geçen Catelli avukatın, Zabrana'nın eşi Verges ile Camus'nün ölümü hakkında yaptığı bir sohbeti aktardı. Verges'in daha fazla kanıtının olduğunu söyleyen avukat, kendisine Fransız istihbaratının onaylanmasıyla yapılan bir KGB suikastı olduğunu aktardığını belirtti.

İngiliz yayıncılarla kitabın İngilizce çevirisi hakkında konuşan Catelli, “Akademisyenlerin olayın basit bir kaza olduğu eski görüşünü devam ettirmeyeceğini umuyorum. Bence Albert Camus'nün anısına borçluyuz.” dedi.

Edebiyatın ünlü ismi Camus'nün 4 Ocak 1960 yılında öldüğü otomobil yayıncısı Michel Gallimard'a aitti. Arabayı süren Gallimard kontrolü kaybederek bir ağaca çarpmış, Camus olay yerinde Gallimard ise birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti.

Cezayir doğumlu yazar kazadan 3 yıl önce Edebiyat dalında Nobel ödülüne layık görülmüştü. Karar açıklanırken bu ödülün “Zamanımızda insan vicdanının sorunlarını aydınlatan ileri görüşlü samimiyetini yansıtan önemli edebi eserleri” nedeniyle verildiği açıklanmıştı.