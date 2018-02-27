Ünlü şarkıcıya 6 ay hapis cezası

Ülkenin en meşhur şarkıcılarından biri olan ve "O Ses" yarışmasının Arap versiyonunun jüri üyelerinden Şirine, bir hayranına Nil Nehri'nden suç içmenin parazit bulaştırabileceğini söylemişti.

Başkent Kahire'de bir mahkeme, Şirine'yi yalan haber yaymaktan mahkûm ederken, temyiz süreci tamamlanana kadar serbest bırakılmasına hükmetti.

Mısır medyası, karar kapsamında Şirine'nin 10 bin Mısır pound'u (2 bin 155 lira) ceza ve 5 bin pound (1077 lira) da kefalet ödemesine hükmedildi.

Geçen yıl Kasım ayında verdiği konser sırasında bir hayranı Şirine'den "Maşrebteş Men Nilha (Nilden Su İçtiniz Mi?)" şarkısını söylemesini istemişti. Şirine de "Nil'den su içmek beni şistozomiyaz (bir tür parazitin sebep olduğu enfeksiyon) yapıyor" yanıtı vermişti. Bu olayın videosu internette yayınlanınca da ülkede kıyamet kopmuştu. Şirine, konserde yaptığı bu şaka nedeniyle tüm Mısırlılardan özür dilemişti.