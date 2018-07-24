Ünlü şarkıcı Demi Lovato hastaneye kaldırıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato yüksek doz eroinden hastaneye kaldırıldı.
TMZ'nin aktardığına göre, Demi Lovato yüksek doz eroinden hastaneye kaldırıldı.
Tmz, Lovato'nun Kaliforniya'daki evinden taşındığını, tedavi edildiğini ve durumu bilinmediğini aktardı. Demi Lovato kariyeri boyunca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti. Lovato, geçen ay uyuşturucuyla mücadele ile ilgili ayık anlamına gelen 'Sober' isimli bir şarkı yayınlamıştı. Müzik kariyeri boyunca bir çok ödül kazanan 25 yaşındaki Lovato, son olarak aktivizmi için GLAAD Vanguard Award'a layık görülmüştü.
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