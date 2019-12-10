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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: AP
10.12.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Ünlü rapçi Juice WRLD'ün ölüm nedeni belli oldu

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Ünlü rapçi Juice WRLD'ün ölüm nedeni belli oldu

Ünlü rap şarkıcısı Juice WRLD gerçek adıyla Jarad Anthony Higgins'nin dün hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 21 yaşında hayatını hayatını kaybeden rapçinin ölüm nedeni belli oldu.

Ünlü rapçi dün Şikago'daki Midway International Airport'a ulaştıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Genç şarkıcının nöbet geçirdiği söylenmiş ve Şikago

Polis Sözcüsü Anthony Guglielmi açıklamasında, "Görünürde bir suikast işareti gözükmüyor" demişti.

Ölümü ile hem hayranlarını hem de ünlü çevresini yasa boğan Juice WRLD'ün ölüm nedeni açıklandı.

Öğrenilene göre, genç şarkıcıya ait jetin pilotunun Şikago polisini arayıp rapçinin "30 kilo uyuşturucu, silah ve zırh delici mermilerle" yolculuk yaptığını ihbar etti.

Bunun üzerine polis memurları ve ajanlar hangarın içinde beklemeye başladı.

Memurlar, hangardaki bazı valizleri eledikçe genç rapçi 'nöbet geçirmeye' başladı.

Juice WRLD'ün polisleri görünce panikten uyuşturucu etkili ilaçları yuttuğu ve bunun sonrasında da hayatını kaybettiği öğrenildi.

WRLD'ün iki güvenlik görevlisi, silah taşımaktan dolayı olay yerinde tutuklandı.

Şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding, rapçi Lil Yachty, Lil Nas X gibi ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından genç rapçi için taziye ve üzüntülerini paylaşmıştı.

Juice WRLD kimdir?

Gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısı Juice WRLD, Amerika'nın Chicago eyaletinde doğmuştur. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmalar yapmıştır.

Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazanmıştır ve sevilmeye başlanmıştır. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etmiştir. _ColeBennett_'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaşmıştır.

Ünlü rapçi Juice WRLD hayatını kaybetti
Ünlü rapçi Juice WRLD hayatını kaybetti
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