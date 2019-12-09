Ünlü rapçi Juice WRLD hayatını kaybetti

All Girls Are The Same, Lucid Girls, Robbery gibi şarkılarıyla bilinen ünlü rapçi, Şikago'daki Midway International Airport'a ulaştıktan kısa süre sonra nöbet geçirerek hayatını kaybetti.

Şikago Polis Sözcüsü Anthony Guglielmi yaptığı açıklamada, "Görünürde bir suikast işareti gözükmüyor" dedi.

Polis, genç rapçinin kesin ölüm nedenini tespit için adli tıp raporunu bekliyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Juice WRLD ölümü ile hayranları yasa boğuldu.

Şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding, rapçi Lil Yachty, Lil Nas X gibi ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından genç rapçi için taziye ve üzüntülerini paylaştı.

Juice WRLD kimdir?

Gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısı Juice WRLD, Amerika'nın Chicago eyaletinde doğmuştur. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmalar yapmıştır.

Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazanmıştır ve sevilmeye başlanmıştır. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etmiştir. _ColeBennett_'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaşmıştır.