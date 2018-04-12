Ünlü oyuncu sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandı
'Bad Girls Club' programı ile ünlenen 28 yaşındaki ABD'li televizyon yıldızı Nicole Vargas, Florida'da erkek arkadaşı ile cinsel ilişkiye girerken polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
28 yaşındaki ABD'li televizyon yıldızı Nicole Vargas, 23 yaşındaki erkek arkadaşı Colton Voegele ile ana yolun hemen yanındaki bir otoparkta çıplak vaziyette ilişkiye girerken gözaltına alındı.
Brevard kentinin polis yetkilileri tarafından yarı çıplak halde kelepçelenip gözaltına alınırken fotoğrafları çekilen Nicole'un ilişkiye girerken kendilerini gören bir vatandaş tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. Nicole, 500 dolar kefaletle serbest bırakıldı.
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