Yakınları tarafından yapılan açıklamaya göre Chambers'ın ölümü doğal nedenlere dayanıyor.

Richard Curtis'in Julia Roberts'lı meşhur romantik komedi filmi Notting Hill'de (Aşk Engel Tanımaz) Honey rolüyle hafızalara kazınan aktris, 1994-2007 seneleri arasında BBC komedisi The Vicar of Dibley'de Alice Tinker karakterine hayat verdi.

I'm sad about Emma Chambers. Knew her when she was a kid in Doncaster. She was very funny.