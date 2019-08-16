Ünlü Nascar pilotu ve ailesi ölümden döndü
Emekli NASCAR pilotu Dale Earnhardt Jr ve ailesinin bulunduğu uçak ABD’nin Tennessee eyaletinin Carter County kentindeki Elizabethton Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak alev aldı.
JRM Air’e ait Cessna Citation tipi uçakta Earnhardt Jr, eşi Amy Reimann ve bir yaşındaki kızları Isla Rose bulunuyordu. Yetkililer, kazada kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığını açıkladı. Tüm zamanların en iyi NASCAR yarışçılarından olan Dale Earnhardt, oğlu Earnhardt Jr ile beraber 2001 yılında katıldığı yarışta kaza geçirerek hayatını kaybetmişti.
MARTILARA ÇARPAN UÇAK TARLAYA İNDİ
rusya’nın başkenti Moskova’dan Kırım’ın Simfrepol kentine giden Ural Havayolları’na ait yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa bir süre sonra bir martı sürüsüne çarparak mısır tarlasına acil iniş yaptı. Kazada, 223 yolcu ve mürettebat taşıyan uçaktaki bazıları çocuk 23 kişi yaralandı.
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