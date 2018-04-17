Ünlü isim ilişkiye girdiği sırada felç geçirdi
Amerikan güreşinin efsane sporcularından olan 68 yaşındaki Jerry 'Kral' Lawler, 29 yaşındaki sevgilisi ile ilişkiye girdiği sırada felç geçirdi.
2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle spor kariyerine son veren Jerry Lawler, şimdi ise başka bir şok yaşadı.
Sevgilisi ile birlikte romantik bir akşam yemeğinden sonra odasına giden Lawler, hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı.
68 yaşındaki efsane sporcu, yaşadığı olayı şu sözlerler anlattı:
“İlişkiye girdiğimiz sırada bir anda kalktım ve Lauryn’e hiçbir şey hissetmediğini söyledim. Önce hiçbir şey anlamadı, ben sonra yeniden ‘bir şey hissetmiyorum’ diyince doğrulup yüzüme baktı. Kısa süreli bir göz temasından sonra Lauryn ‘Aman tanıtım Lawler kalk ve hemen aynaya bak’ dedi. Koşarak banyoya gittim ve aynaya baktım. Ağzımın sağ tarafı çeneme kadar sarkmıştı, felç geçiriyordum. Bir süre hiçbir şey söyleyemeyen Lauryn daha sonra çığlık attı: “Aman tanrım, inme geçiriyorsun.”
2 gün boyunca hiç konuşamayan Lawler'ın daha sonra taburcu edilerek eve gönderildi ifade edildi.
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