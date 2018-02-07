Ünlü isim cinayete kurban gitmişti... Korkunç gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı

Rusya'da katıldığı reality şovlarla ünlenen Oksana Aplekaeva 2008 yılında bir kamyon şoförü tarafından yol kenarında ölü bulundu. Cinayetin sırrı yıllarca çözülemedi.

Aplekaeva'nın ölümünden 10 yıl sonra morgda tecavüze uğramış olduğu ortaya çıktı. Dosyası hala kapanmayan kadının cesedi, mezarından çıkarılarak tekrar otopsi yapıldı.

Yapılan incelemelerde kadının tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Tecavüzün araştırılması için yapılan DNA testinde ise tecavüzcünün morgda çalışan bir teknisyen olduğu tespit edildi.

Teknisyenin tecavüz olayından sonra da morgda çalışmaya devam ettiği ve kurumda 12 yıl çalıştığı belirlendi. Bununla birlikte teknisyenin cinayetle hiçbir ilgisi olmadığını belirten Rus polisi, kadının bir araçtan atılarak öldürüldüğünü ancak daha sonra tekrar yerinin değiştirildiğini bildirdi.