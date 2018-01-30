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    Ünlü iş adamı okyanusta kayboldu

    PARİS (AA)
    30.01.2018 - 20:55 | Son Güncelleme:

    Dünyaca ünlü spor giyim markası Quiksilver’ın CEO’su Pierre Agnes, Atlantik Okyanusu’nda kayboldu.

    Sabah saatlerinde teknesiyle Fransa’nın güneybatısından okyanusa açılan 54 yaşındaki işadamı, liman yetkililerine mesaj göndererek, yoğun sis nedeniyle dönüşünün gecikeceğini bildirdi. Kısa süre sonra da Agnes’in teknesi, meşhur sörf merkezi Hossegor bölgesinde kıyıya vurmuş halde bulundu.

    Agnes’i arama-kurtarma çalışmaları için bölgeye hemen üç helikopter ve iki tekne gönderildi. Yetkililer ünlü işadamının tek başına olup olmadığı konusunda net bir bilgi vermedi.

    ABD merkezli Avustralyalı spor giyim firması Quiksilver, diğer markalarıyla yeniden yapılanma kapsamında kısa süre önce ismini Boardriders olarak değiştirmişti.

    Şirketin bu ayın başlarında da sektördeki en büyük rakibi Billabong şirketini satın alma hazırlıklarına başladığı açıklanmıştı.

     

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    Etiketler: Pierre Agnes
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