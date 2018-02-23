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    Ünlü ilaç firması Yunan politikacılara rüşvet verdi

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:

    Dünyaca ünlü bir ilaç firmasının Yunanistan'da elini güçlendirmek için doktorların yanı sıra politikacılara da rüşvet verdiği yönündeki iddilar Yunan parlamentosunu karıştırdı.

    Yunanistan'da bazı politikacıların dünyaca ünlü bir ilaç firmasından rüşvet aldığına yönelik iddialar parlamentoda tartışıldı. Ünlü ilaç firmasında çalışan üç kişinin verdiği ifadelere dayanan iddialar, parlamentoda 18 saat süren özel oturumda görüşüldü.

    Oturumun sonunda, ikisi eski başbakan ve sekizi eski sağlık bakanı olmak üzere 10 siyasetçi hakkındaki iddiaları soruşturmak üzere komisyon kurulmasına karar verildi.

    Soruşturma yapılacak isimler arasında 2013 ile 2015 yılları arasında başbakanlık yapan Antonis Samaras ile 2012'de 35 gün başbakanlık görevini yürüten Panagiotis Pikramenos da var. Yunanistan'daki rüşvet skandalına 5 bine yakın doktorun adı karıştığı belirtiliyor.

    Aynı ilaç şirketinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 28 ülkede yasadışı faaliyetleri Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından ortaya çıkarılmıştı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , yunanistan , yunan , ilaç , rüşvet
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