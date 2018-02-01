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    Ünlü fast food zincirinde skandal!

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 16:18 | Son Güncelleme:

    Brezilya'da geçen Pazar ünlü bir fast food restoranına giden Edmagno Silva'nın sipariş ettiği hamburgerin içinden kurt çıktı. Silva skandalın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

    Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Edmagno Silva adında kişi pazar günü kendisi ve yanındaki kadın için ünlü fast food zincirinden iki adet hamburger sipariş etti. İddiaya göre, gelen hamburgerden bir ısırık alan Edmagno hemen ısırdığını kustu. Isırık ile fark ettiği hamburger etinde onlarca kurtçuk vardı. Olay Brazilya’daki haber siteleri ve forumlarda da paylaşıldı.

    Brazilya’daki haber sitelerinin geçtiği bilgiye göre, durumu restoran yetkililerine bildiren Edmango Silva tatmin edici yanıtı alamayınca kayıt etmiş olduğu 15 saniyelik görüntüleri insanlarla paylaştı.

    Ünlü fast food zincirinde skandal 

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    Etiketler: Burger King
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