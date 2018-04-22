Ünlü ada boşaltıldı
Fransa’nın turistik bölgesi Mont Saint-Michel Adası, terör saldırısı ihtimali nedeniyle dün sabah tamamen boşaltıldı.
Bölge Valisi Jean-Marc Sabathe, dün sabah adaya turist götüren teknelerdeki bir ziyaretçinin, güvenlik görevlilerine karşı saldırı tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine operasyon başlatıldığını açıkladı. Şüpheli şahsı aramaya başlayan güvenlik güçleri, tedbir olarak da tüm adayı tahliye etme kararı aldı. Mont Saint-Michel Belediye Başkanı Yves Galton da, şüpheli kişinin “Polisleri öldüreceğim” diye bağırdığını aktardı. Ada bağlantılı tüm tekne seferleri iptal edilirken, Fransız jandarması, adadaki evleri tek tek aramaya başladı.
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