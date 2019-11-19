Üniversite kuşatması
Hong Kong’da göstericilerin işgal ettiği üniversite kampusuna polis müdahale etti. Gözaltına alınmaktan korkan öğrenciler polise direndi. Yüzlerce öğrenci hâlâ kampusta kapana kısılmış halde bekliyor.
ÇİN’e bağlı özel idari bölge Hong Kong’da aylardır devam eden gösterilerin merkezi dün Polytechnic Üniversitesi oldu. Yüzlerce öğrencinin işgal ettiği üniversiteyi saran polis, yerleşkeye müdahale etti. Öğrencilerin kampusun başka alanlarından kaçmasına izin vermeyen polis biber gazı ile sert bir müdahale gerçekleştirdi. 500 kadar öğrenci, polis tarafından gözaltına alınmamak ve sert müdahaleden kaçmak istese de Hong Kong polisi öğrenciler için sadece bir koridordan çıkış imkânı sağladı. Dün gün boyu yaşanan çatışmaların ardından hâlâ yüzlerce öğrencinin üniversitede mahsur kaldığı belirtiliyor.
GERÇEK MERMİ UYARISI
Önceki gün Polytechnic Üniversitesi’nin öğrenciler tarafından işgaliyle tekrar tırmanan tansiyon, bir polisin göstericilerin attığı okla yaralanması ve emniyet güçlerine molotofkokteyli saldırılarıyla sertleşmişti. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmanın, üniversite yakınındaki Cross-Harbour Tüneli’ne taşındığı kentte kaos ortamı hüküm sürüyor. Köprüyü ateşe vererek polis araçlarını yakan göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ediyor ancak kampus işgalinin sona ermemesi halinde emniyet güçlerinin protestoculara karşı “gerçek mermi” kullanabileceği uyarısı yapılıyor.
ÇİN: HAFİFE ALMAYIN
Çin hükümeti ise Hong Kong konusundaki tutumundan taviz vermiyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında “Çin merkezi hükümeti, Baş Yönetici’nin Hong Kong hükümetini yönetmesini, Hong Kong polis gücünün yasaları uygulamasını kararlılıkla destekliyor” dedi. Gıng, bölgede uygulanan ‘bir ülke iki sistem’ politikasının sürdürülmesine yönelik kararlılık vurgusu yaptı. Sözcü, kimsenin Çin’in ulusal güvenliğini korumaya yönelik kararlılığını hafife almaması gerektiğine dikkati çekerek, nüfusu 1.4 milyarı bulan Çin halkının en büyük isteğinin Hong Kong’da düzenin sağlanması olduğunu kaydetti. Gıng, başta ABD’li olmak üzere bazı siyasilerin Hong Kong’a yönelik açıklamalarına karşı çıkarak, “Hong Kong meselesi, Çin’in iç işleridir. Biz herhangi bir devlet, örgüt ve kişinin Hong Kong’un iç işlerine müdahale etmesine karşı çıkıyoruz” dedi.
KRİZ NASIL BAŞLADI
- Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde haziran ayında şüphelilerin Çin’e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar, tasarının iptal edilmesine rağmen büyüdü.
- Barışçıl gösterilerin sivillerle polis arasında çatışmaya evrildiği Hong Kong’da olaylarının ne zaman son bulacağı belirsizliğini koruyor.
- Gösterileri tetikleyen iade tasarısı ise Hong Konglu 20 yaşındaki bir gencin geçen yıl martta Tayvan’a birlikte seyahate gittiği kız arkadaşını öldürmesi ve sonrasında Tayvan makamlarının katil zanlısını Hong Kong’dan istemesi sonucunda gündeme gelmişti.
YERLİ UÇAK GEMİSİ İLE TAYVAN’A GÖZDAĞI
Çin, ABD ile zaman zaman tansiyonun yükseldiği Tayvan Boğazı’na ilk yerli üretim savaş gemisi gönderdi. Savaş gemisinin hiçbir tarafı hedef almadığı, sadece bilimsel testler için bölgeden geçtiği ifade edilirken, Çin Donanması Basın Sözcüsü Çıng Dıvey bunun Type 001A uçak gemisinin üretim süreciyle ilgili normal bir düzenleme olduğunu ifade etti. Tayvan makamlarından yapılan açıklamada, ABD ve Japon savaş gemilerinin Çin’in uçak gemisinin seyrini takip ettiği belirtilerek Çin ordusunun bu hareketiyle Tayvan’daki başkanlık seçimlerini etkilemeyi hedeflediği ileri sürüldü. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, oy verenlerin ‘bu saldırganlık karşısında korkmayacağını’ ifade etti.
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