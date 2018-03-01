Umutları tükendi... 15 yıl geçse de hapisten çıkamayacak

HAMBURG’da yargılanan 27 yaşındaki Ahmad Alhaw’ın davası sona erdi. Bilirkişinin suç ehliyetinin bulunduğu yönde rapor vermesi üzerine hakim, sanığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Buna göre 15 yıl sonra da sanık serbest kalamayabilecek.

Sığınma başvurusu reddedilen Ahmad Alhaw, geçen yıl 28 Temmuz’da Hamburg’daki Edaka adlı süpermarket şubesinde bıçakla müşterilere saldırmıştı. Saldırıda bıçak darbesi alan market müşterisi 50 yaşındaki Matthias P. yaşamını yitirmişti. Tekbir getirerek, “Hıristiyanlara ölüm” sloganı atarak müşterilere bıçakla saldıran Ahmad Alhaw, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmiş ve olay yerine gelen polislere teslim edilmişti.