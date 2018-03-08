‘Umut dolu harekete de ihtiyacımız var’

ZİYARET sırasında Büyükelçi Bilgiç tarafından, saksılara ceviz ve defne fidanı dikilerek ‘hayata, can kat’ mesajı verildi. Büyükelçi Müsteşarı Cem Işık’ın da hazır bulunduğu etkinlikte bu yılın sevgi ve barış yılı ilan edilmesi dolayısıyla aydınlık düşünceleri yazmak için kendi ürettikleri deftere konu ile ilgili yazı yazıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji tarafından kaleme alınan, “İşte bugün biz de sizlerle birlikteyiz. Londra’da bulunan ve bizlerin hayallerimizin ucundan tutan siz Sayın Büyükelçimize teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız Yüreğimiz sizlerle beraber” diye başlayan mektup, Bilgiç’e takdim edildi. Bilgiç, ‘Aklın Yolu Sevgidir’ projesinin bir çığ gibi büyüdüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ATATÜRK’ÜN SÖZÜYLE MESAJ

Proje yöneticisi Çağlar da yaptığı konuşmada şunları söyledi: ”Yüreğimizde kanat çırpan kuşların heyecanıyla, umut olacak haberlerle geldik. Özellikle günümüzde tüm insanlığın bir umuda ihtiyacı var. Ama, sadece umut dolu sözlere değil ihtiyacımız. Umut dolu harekete ihtiyacımız var. Umut dolu zihinlere ihtiyacımız var. Umut dolu bir değişime ihtiyacımız var. 2017 yılının kasım ayından beri süregelen bir çalışmadan bahsetmek için buradayız. Aklın yolu sevgidir çalışmalarının uygulanmasıyla, Londra Atatürk Okulları’nda öğrenim gören küçük hanımlar ve küçük beyler, 2018’in Barış ve Sevgi Yılı olmasına öncülük ettiler ve bu konuda bir farkındalık oluşturdular. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ sözü ile dünya çocuklarının Aklın Yolu Sevgidir 60889 barış parolasını söyleyerek tüm dünyaya, barış ve sevgi mesajı verdiler.”

FİKRİMİN İNCE GÜLÜ

“Samsun’da Bandırma Vapuru alanında, Osmaniye’de, dünya çocuklarının rekortmen şehri Kadirli’de, sevgi yıldızlarının yağdığı efsane kent Bartın’da, İstanbul’da, Londra’da, Hindistan’da ve daha pek çok yerde birlik ve beraberlik sağlanarak tüm dünyaya barış mesajları verildi. Küçük hanımlar ve küçük beyler; 2018 yılını Barış ve Sevgi Yılı olarak ilan ettiler. Aklın Yolu Sevgidir çalışmaları ile aydınlığın yolunu açıyoruz. 2018 yılında ‘Kendi defterimi yapıyorum’ çalışması ile defterlerimizi ürettik. 2018 yılında aydınlık düşüncelerimizi yazacağız. Bizi motive eden ise; Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleridir. İlim ve bilim yolunda aydınlığa yürüyoruz.”

Öğrencilerin konuşmaları ardından M. Kemal Atatürk’ün sevdiği ‘Fikrimin İnce Gülü’ adlı eser, 16 yaşındaki Beste Cıkcık tarafından seslendirildi

Etkinlik sonunda Bilgiç, öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.