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    Umman’daki Mars çölü

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 01:26 | Son Güncelleme:

    Umman’da neredeyse bütün yıl cehennemi bir sıcakla kavrulan ve tek damla yağış almayan Dofar Çölü Mars’a o kadar benziyor ki, bu gezegene gitme hazırlıkları burada yapılıyor.

    Umman’ın güneyindeki ıssız bir çöl, insanoğlunun ‘Dünya tükendikten sonraki yuvası’ olarak düşünülen Kızıl Gezegen Mars’a benzerliği nedeniyle şu sıralar tüm dünyadan bilim insanıyla kaynıyor. Mars’a yapılması planlanan insanlı misyon için test sahası olarak belirlenen Dofar Çölü’nde toplanan 25 ülkeden 200 bilim insanı, bugünden itibaren tam 4 hafta boyunca bu ‘cehennemi’ bölgede oldukça zorlu çalışmalar yapacak. Ortalama 51 derece sıcaklıktaki çölde, çok az hayvan ve bitki yaşayabiliyor.

    Umman’daki Mars çölü

    Dofar Çölü’nün doğal yapısının Mars’a çok benzemesinden yola çıkan bilim insanları da bu bölgede, Mars’ta yapılması planlananlara benzer laboratuvarlar oluşturdu. Burada astronot giysileriyle çalışacak bilim insanlarına ‘Dünya’dan’ mesajlar da Mars ortamı taklit edilerek 10 dakika gecikmeli gönderilecek. Böylece araştırmacıların, Mars’taymış gibi mesajları alması sağlanacak. 4 hafta tamamen izole kalacak ekibin yaptığı bazı testler sosyal medyadan paylaşılacak.

    Etiketler: gazetehaberleri , umman , mars
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