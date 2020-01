Umman'da çok kritik gelişme! Yeni Sultanı açıkladılar

Sultan Kabus bin Said'in ölümünün ardından Umman Sultanı olan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said yemin ederek görevine başladı. Sultan Kabus'un vefatının ardından Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ve Sultan ailesi boş kalan makama kimin geleceğini belirlemek için bir araya gelerek Sultan Kabus'un tahta geçmesi için önerdiği 65 yaşındaki Heysem bin Tarık'ı Umman Sultanı olarak atadı. Hayatını kaybeden Sultan Kabus’un çocuğu bulunmuyor. Sultan Kabus’un kamuoyuna veliaht açıklamaması nedeniyle yeni Sultan olmaya uygun yaklaşık 80 kişi olduğu tahmin ediliyordu. Umman Anayasası’nda sultanın ‘Kraliyet ailesi mensubu, Müslüman, olgun, mantıklı ve Omanlı Müslüman ebeveynlerin yasal çocukları’ olmasına yönelik ifadeler bulunuyor. Umman, es Said ailesi tarafından yönetiliyor.

SULTAN KABUS’UN KAYBI NE ANLAMA GELİYOR?

Sultan Kabus, Ortadoğu’da birçok krizde arabulucu rolü oynayan ‘tarafsız’ bir devlet adamı olarak biliniyordu. 1980-88 yılları arasındaki İran-Irak savaşında dahi tarafsızlığını korumayı başaran Sultan Kabus, son dönemde hem ABD’nin İran ile yaşadığı krizde hem de İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma sürecinde taraflarla görüşebilen arabulucu rolünde bulunuyordu. Kabus, ‘sessiz diplomasinin’ ustası olarak adlandırılıyordu. Körfez ülkeleriyle ilişkileri oldukça kötü olan İran açısından Sultan Kabus’un ölümü olumsuz bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Basra Körfezi'nin Hint Okyanusu’yla buluşma noktasındaki Hürmüz Boğazı’nı İran ile paylaşan Umman, Arap Yarımadası’nın güneydoğu kıyısındaki jeopolitik kesişme noktasındaki konuma rağmen tarafsızlığını korudu.

BABASINI DEVİREREK İKTİDARA GELDİ

Kabus, 29 yaşında ülkeyi demir yumrukla yöneten babası Said bin Taimur’u devirerek darbeyle göreve gelmişti. Said bin Taimur’un döneminde yasaklanan eylemler arasında radyo dinlemek ve güneş gözlüğü takmak da vardı. Sultan Kabus göreve geldikten sonra ‘modern bir yönetim’ inşa etmek istediğini açıklayarak hızlı bir şekilde reformlara girişti. Sultan Kabus göreve geldiğinde ülkede sadece 10 kilometrelik asfalt yol ve üç okul bulunuyordu. Ancak babasını tahttan eden Sultan Kabus, ülkenin doğal kaynaklardan elde ettiği parayı altyapı yatırımlarına harcadığı bir süreci başlattı.