‘Umarız Suriye’de yeni bir operasyona mecbur kalmayız’
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu gezisi kapsamında Mısır’ın başkenti Kahire’ye ziyaretinde ABD’nin Ortadoğu politikasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Amerikan Üniversitesi’nde konuşma yapan Pompeo, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını yinelese de Başkan Trump’ın Suriye’de yeni bir askeri harekâta hazır olduğunu söyledi. Pompeo, “Umuyoruz buna mecbur kalmayız” ifadesini kullandı.
‘ABD GİDERSE KAOS OLUR’
Pompeo, ABD’nin Ortadoğu’da ‘özgürleştirici bir güç’ olduğunu ve ülkesinin bölgedeki mevcudiyetinin kalıcı olduğunu belirtti. Eski Başkan Obama döneminde Ortadoğu politikasının ‘yanlış ve hayal’ ürünü olduğunu söyleyen ABD’li bakan, ülkesinin bölgeden çekilmesi durumunda bunun yerini kaosun alacağını öne sürdü. Pompeo, İran’ın Suriye’deki bütün unsurlarını ülkeden atmak için diplomasi ve ABD’nin bölgedeki partnerlerle işbirliğini kullanacağını ifade etti. Lübnan’da Hizbullah’ın önemli bir mevcudiyeti olduğunu vurgulayan ABD’li bakan, “Bunu statüko olarak kabul etmeyeceğiz” dedi. Pompeo, İran’a karşı mücadelede birleşebilmek için ‘Ortodoğu’daki eski husumetlerin’ bir kenara bırakılmasını tavsiye etti.
‘ÇELİŞKİ DEĞİL’
Pompeo, Amerikan Üniversitesi’ndeki konuşmasından önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile görüştü. Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile görüşmesinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, ‘DEAŞ’ın yenilmesi’ nedeniyle ülkesinin Suriye’den çekileceğini söyledi. Suriye’nin bazı bölgelerinde DEAŞ’ın varlığını sürdürdüğüne işaret eden Pompeo, “Bazıları DEAŞ’ın yenilmediğini düşünüyor olabilir, bu bir çelişki değil” ifadelerini kullandı. ABD’nin Ortadoğu’daki partnerlerine desteğini sürdüreceğini söyleyen ABD’li bakan, Amerikan askerlerinin Suriye’den DEAŞ ile mücadeleye devam ederek çekilmeyi planlandığını belirtti.
Öte yandan Pompeo, Mısır’dan önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil’e sürpriz ziyaret gerçekleştirerek eski IKBY Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Göreve geldiğinden bu yana ikinci Ortadoğu turuna çıkan Pompeo’nun Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Kuveyt’i ziyaret etmesi planlanıyor.
Ortadoğu gezisini sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada ABD’nin Suriye’den çekilme kararını yinelerken Başkan Trump’ın Suriye’de yeni bir askeri harekâta hazır olduğunu belirterek, “Umarız buna mecbur kalmayız” dedi. Pompeo, “ABD çekilirse kaos gelir” iddiasında da bulundu.
İRAN’DAN POMPEO’YA SERT TEPKİ
Pompeo’nun Tahran’la ilgili sözlerine yanıt, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten geldi. Zarif, Twitter hesabından “ABD ne zaman nereye müdahale ettiyse orada kaos, baskı ve nefret oluştu. İran, ancak cehennem buz tutunca ABD’nin kukla yönetimlerini taklit edebilir ve Mike Pompeo’nun insan hakları modellerini uygulayarak ‘normal’ bir ülke haline gelir ki ABD’nin burada istediği Şah yönetimi veya şimdiki kasap yönetimlerdir. O yüzden ABD’nin İran’ı kaybettiğini kabullenmesi en iyisidir” ifadelerini kullandı.
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