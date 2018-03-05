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    Umarım meclis beni başbakan seçer

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    05.03.2018 - 17:29 | Son Güncelleme:

    Almanya’da beş ayı aşkın bir süredir kurulamayan hükümet çalışmaları SPD üyelerinin koalisyona “Evet” demesi üzerine hızlandı. Merkel, “Bir an evvel işbaşı” dedi.

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    • Umarım meclis beni başbakan seçer
    • Umarım meclis beni başbakan seçer
    • Umarım meclis beni başbakan seçer
    • Umarım meclis beni başbakan seçer

    CUMHURBAŞKANI Frank Walter Steinmeier, Alman Anayasası’nın 63’üncü maddesi gereği CDU Genel Başkanı Angela Merkel’i başbakanlığa önerdi. Federal Meclis. Cumhurbaşkanı’nın önerisi üzerine 14 Mart’ta başbakanı seçecek. Merkel, Federal Meclis’in kendisini yeniden başbakan seçeceğini umduğunu söyledi ve “Seçimden neredeyse altı ay sonra insanlar haklı olarak, artık bir şeyler yapılmasını, hükümet programının hayata geçmesini bekliyor” dedi.
    Bu nedenle bir an evvel işbaşı yapmak istediklerini vurgulayan Merkel, önceliklerini istihdam, ekonomi ve Avrupa politikaları olarak açıkladı.
    Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Grup Başkanı Volker Kauder, hükümetin ilk işinin mülteci göçünü sınırlamak olacağını belirtirken, SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil emeklilik, aile ve eğitim politikalarının öncelik olduğunu vurguladı. Yeni işbaşına geçecek olan hükümetin büyük ortağı CDU altı bakanını daha önce açıklamıştı. Küçük ortak CSU da bakanlarını belirledi.

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , Başbakan Angela Merkel , Koalisyon
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