Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tuvaletler bozuldu
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki tuvaletlerin bozulduğunu duyurdu. İstasyonda görev yapan astronotların bu tip durumlarda bez kullandığı biliniyor.
NASA'dan yapılan açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan iki tuvaletin de kullanım dışı olduğu bildirildi.
İstasyonda bulunan Rus yapımı iki tuvaletten biri ABD diğeri ise Rusya modülünde yer alıyor.
İki tuvaletin yanı sıra istasyonda Soyuz araçlarının takılı olduğu durumlarda kullanılan tuvaletler de bulunuyor.
I rilievi appenninici perfettamente delineati dal gioco di luce e ombre. / The Apennine perfectly highlighted by lowlights and shadows. #MissionBeyond pic.twitter.com/0zSXiJOANg— Luca Parmitano (@astro_luca) November 27, 2019
Fakat bu tuvaletler genellikle aracın uçuş halinde olduğu zamanlar işlev görüyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu kumandanı Luca Parmitano, ABD modülündeki tuvaletin sürekli olarak 'servis dışı' alarmı verdiğini, Rus modülündeki tuvaletin ise dolduğunu söyledi.
Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'dan yapılan açıklamada ABD modülündeki otomatik kontrol sisteminin arıza yaptığı, Rus modülündeki tuvaletin çalışır hale geldiği bildirildi. ABD modülündeki tuvalet arızası da bir süre sonra giderildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle