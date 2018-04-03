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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.04.2018 - 17:22, Son Güncelleme:

Uluslararası Temas Grubu: 'ETA kendini fesh ediyor'

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Uluslararası Temas Grubu: 'ETA kendini fesh ediyor'

40 yıldan uzun bir süre İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısındaki Bask özerk bölgesinin bağımsızlığı için savaşan ve 2011'de tamamen silah bırakan ETA örgütü 'birkaç ay içinde kendini fesh edecek'.

Uluslararası Temas Grubu: ETA kendini fesh ediyor

ETA'nın silah bırakma sürecini denetleyen Uluslararası Temas Grubu adına konuşan Agus Hernan, örgütün "nihai olarak, açıkça ve kesin bir şekilde kendini fesh edeceğini" söyledi.

İspanya'da yayımlanan El Pais gazetesine konuşan Hernan, en geç Haziran ortası gibi bunun yapılmasını beklediklerini belirtti.
ETA, Ekim 2011'de kesin ateşkes ilan etmişti.

Örgütün 1968-2010 yılları arasında düzenlediği ve (Kale borroka / sokak savaşı) adını verdiği saldırılarda 820 kişi hayatını kaybetti.

ETA'nın en büyük ses getiren saldırısı 1973'te Franco yönetiminin Başbakanı Luis Carrero Blanco'yu hedef almıştı. Saldırıda Blanco ölmüştü.

Barselona'daki Hipercor süpermarketine ETA'nın düzenlediği saldırıda da 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Örgüt, 1997'de genç siyasetçi Miguel Angel Blanco'yu kaçırıp öldürünce ülke çağında büyük tepki çekmişti. Bu olay örgütün 40 yıllık tarihinde bir dönüm noktası olarak görülüyor. Çünkü, cinayetin ardından Blanco'nun doğum yerinden esinlenen Foro Ermua (Ermua'nın Ruhu) adlı ETA karşıtı bir örgüt kuruldu.

BLANCO CİNAYETİ: BİR DÖNÜM NOKTASI

2006 yılında ise ETA üyesi Francisco García Gaztelu ve kız arkadaşı Irantzu Gallastegi, Blanco cinayeti nedeniyle 50 yıl hapis cezası aldılar.

1998'de Kuzey İrlanda'ya barış getiren Hayırlı Cuma anlaşması ETA'nın silah bırakmasına giden sürece de ilham kaynağı oldu.

İrlanda ile birlik yanlısı IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü ile Kuzey İrlanda'daki Birleşik Krallık yanlısı gruplar ve Londra arasında yıllar süren gerilim ve şiddet olayları, 1997'de imzalanan Hayırlı Cuma anlaşmasıyla son bulmuştu.

ETA'nın fesh edilmesinin örgütün üyelerine genel bir af getirmesi beklenmiyor. Örgüt üyesi olmakla suçlanan 230 kişi İspanya'da, 57 kişi de Fransa'da hapiste yatıyor.

Uluslararası Temas Grubu: ETA kendini fesh ediyor

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