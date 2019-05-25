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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
25.05.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Uluslararası mahkemeden Rusya'nın elindeki Ukraynalı askerlere özgürlük kararı

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Uluslararası mahkemeden Rusya'nın elindeki Ukraynalı askerlere özgürlük kararı

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisi ile gemilerin mürettabatı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılması yönünde karar aldı.

Ukrinform haber ajansına göre, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen duruşmada, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında yaşanan olaylar görüşüldü.

Mahkeme heyeti, Rusya'dan, Kerç Boğazı'nda el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisini Ukrayna'ya teslim etmesi ve 24 askeri personelinin serbest bırakması yönünde karar verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından mahkemenin aldığı kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, "Rusya'nın mahkemenin kararını yerine getirmesi, Ukrayna ile çatışmayı sonlandırmaya hazır olduğunun ilk sinyali olabilir. Böylelikle, Rusya, müzakerelerinin başlaması ve yarattığı sorunlarının medeni şekilde çözülmesi için adım atabilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Zerkal de Rusya'nın, mahkeme kararına hızlı ve tam olarak uymasını beklediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin öngördüğü uyuşmazlık çözümü prosedürlerinin, Kerç Boğazı'ndaki olay için geçerli olmadığını savunuldu.

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