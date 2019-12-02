Uluslararası Ceza Mahkemesinden ABD'nin mahkemeye yönelik tehditlerine tepki

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUluslararası Ceza Mahkemesinden ABD'nin mahkemeye yönelik tehditlerine tepki
GeriDünya Uluslararası Ceza Mahkemesinden ABD'nin mahkemeye yönelik tehditlerine tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
02.12.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Uluslararası Ceza Mahkemesinden ABD'nin mahkemeye yönelik tehditlerine tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uluslararası Ceza Mahkemesinden ABD'nin mahkemeye yönelik tehditlerine tepki

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Chile Eboe Osuji, ABD'nin mahkemeye yönelik tehditlerinin hukukun üstünlüğünün kurallarına tamamen ters olduğunu söyledi.

Osuji, UCM'nin merkezinin bulunduğu Lahey'de, bu yıl 18'ncisi düzenlenen Taraf Devletler Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Konuşmasında Osuji, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarına yönelik mahkemenin soruşturma veya kovuşturma başlatma girişimi karşısında ABD'nin tehditlerini eleştirdi.

Mahkemenin işini etkilenmeden yapmaya devam edeceğini belirten Osuji, "Son 15 ay boyunca UCM, güçlü bir ülkenin görevdeki hükümetinin önde gelen yetkililerinden, kamuoyunda benzeri görülmemiş tehditlere maruz kaldı. Tehditler, doğal olarak hukuk kültürüne tamamen aykırıdır. Afganistan'ın Roma Statüsü'ne taraf devlet olduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Osuji, bu sorunun çözülmesi için taraf devletlerin desteğine ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraf devletler, mahkemenin yargı ve kovuşturma bağımsızlığına zarar vermek amacıyla UCM'ye karşı açıkça yapılan siyasi tehditlere karşı koymak ve mahkemeyi korumak için elinden gelenin en iyisini yapmaya ve daha fazlasını yapmaya hazır olmalıdır. Hepimiz bu mahkemeyi, yargıyı ve savcıyı koruyalım."

"UCM'NİN BAĞIMSIZLIĞI KUTSALDIR"

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda da kuruma yapılan saldırının taraf devletler de dahil herkese yönelik bir saldırı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası ceza adaletinin saldırıya uğradığı bugünlerde, Roma Statüsü hedeflerini ve değerlerini korumak için cesaret ve iknanın eylemlerimize rehberlik etmesi gerekir. UCM'nin bağımsızlığı kutsaldır ve asla ödün verilmemelidir."

UCM'DE ABD ASKERLERİNİN YARGILANMASI TALEBİ

UCM Başsavcısı Bensouda, Kasım 2017'de ABD askerleri, ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin, Afganistan savaşında savaş suçları işlediği ve Taliban'ın insanlık suçu işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

ABD'nin üye olmasa bile ABD askerlerinin iddia edilen savaş suçunu UCM'ye üye ülkede işlediği için sorgulanabileceği ifade edilmişti.

Mahkemece yapılan yazılı açıklamada, ABD kuvvetlerinin yanı sıra Afganistan'da ve UCM'ye üye diğer ülkelerde görev yapan CIA ajanlarının görevleri hakkında da soruşturma başlatmak istediği aktarılırken, Bensouda'nın ilk defa ABD'nin savaş suçu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmayı düşündüğü kaydedilmişti.

ABD bunun üzerine, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden UCM personeline vize vermeyeceği veya bu personelin vizelerini iptal edeceğini bildirmişti.

UCM, 12 Nisan 2019'da Bensouda'nın Afganistan savaşında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebini oy birliğiyle reddetmişti.

Mahkeme, 27 Eylül 2019'da UCM temyiz dairesinin, Afganistan savaşında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili temyiz duruşmasını, 4-6 Aralık'ta yapacağını açıklamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle