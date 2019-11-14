Uluslararası Ceza Mahkemesi soruşturmaya izin verdi
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi
Açıklamada, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e tehcir edildiği iddiasıyla ilgili UCM Başsavcısının soruşturma başlatmasına izin verildiği belirtildi.
Myanmar'ın UCM'ye üye olmadığı, fakat söz konusu suçların kısmen işlendiği Bangladeş'in üye olmasından dolayı yargının yetkisini kullanabileceği ifade edildi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda, 4 Temmuz 2019'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.
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