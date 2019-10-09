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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/AA - Fotoğraf: AFP
09.10.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Uluslararası ajanslar son dakika geçiyor... Türk yetkili açıkladı: Bloklar kaldırıldı

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Uluslararası ajanslar son dakika geçiyor... Türk yetkili açıkladı: Bloklar kaldırıldı
Habere göre Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, harekatın başlamadığını, sınırdaki beton blokların kaldırıldığını söyledi.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, harekatın başlamadığını, sınırdaki beton blokların kaldırıldığını söyledi.

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  • Türk yetkili açıkladı: Bloklar kaldırıldı
  • Türk yetkili açıkladı: Bloklar kaldırıldı
  • Türk yetkili açıkladı: Bloklar kaldırıldı
  • Türk yetkili açıkladı: Bloklar kaldırıldı
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Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, harekatın başlamadığını, sınırdaki beton blokların kaldırıldığını söyledi.

Bu arada Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları dün gece geldikleri Akçakale'deki sınırda gözlem yaptı.

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatta TSK'ye destek vermek için dün gece Şanlıurfa'ya gelen SMO güçleri, bugün TSK unsurlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasından Tel Abyad'ı gözlemledi.

Bazı noktalarda duran ve görüş alışverişinde bulunan askeri unsurlar, daha sonra sınırda bulunan TSK'ye ait birliğe katıldı.

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