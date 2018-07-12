Ülkeyi şoke eden olay! Babası 40 yıl taciz etti... İntikamı korkunç oldu!
İngiltere'nin Stockport kentinde yaşanan bir olay bir anda ülkede gündem oldu. 63 yaşındaki Barbara Coombes, Stockport'taki polis istasyonuna giderek kendisini 40 yıl boyunca taciz eden babasını 12 sene önce babasını öldürdüğünü itiraf etti.
Babasının hayatı boyunca kendisini seks kölesi olarak esir aldığını ve babasının çocuğuna hamile kaldığını itiraf eden kadının söylediği adreste babası Kenneth'in cesedi bulundu.
İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda bulunduğu belirtilen baba Kenneth Coombes'in öz kızına defalarca tecavüz ettiği ve öldüğünde 87 yaşında olduğu belirtiliyor.
Barbara isimli kadına babası tarafından yapılan cinsel tacizin yaklaşık 40 sene sürdüğü ifade edildi.
Barbara Coombes'in ilk çocuğu David'in öz babasından olduğu ifade edildi.
Coombes, polise verdiği ifadede babasının tacizlerinin nasıl başladığını detaylarıyla anlattı. Babasının küçükken cinsel organını iş arkadaşlarına gösterdiğini ve bu zamanlarda henüz 9 yaşında olduğunu belirten kadın, yaşanan tacizler nedeniyle hiç arkadaşı olmadığını, hiçbir hobisi bulunmadığını ve hayatında hiç iş hayatına giremediğini söyledi.
63 yaşındaki kadın 2006 yılında evde kendisine ait çıplak fotoğrafları bulunca babasını öldürmeye karar verdiğini söyledi. Kadın, fotoğraflar arasında başka çocukların da fotoğraflarını görünce babasının cinsel tacizlerinin tek mağduru olmadığı sonucuna varmış...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle