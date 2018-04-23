‘Ülkemizde seçim kampanyası istemiyoruz’
ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, yabancı politikacıların Almanya’da seçim kampanyası ve toplantısı yapmalarına izin verilmeyeceğini söyledi.
Bakan Maas, “Bizim bu konuda tavrımız çok açık. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç aydan kısa bir süre kala Almanya’da seçim kampanyasına izin yok. Bu kural herkes için geçerli” dedi.
Heiko Maas, bu tutumları nedeniyle Türkiye ile Almanya arasında yeni bir krizin oluşmamasını da umduğunu belirtti.
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