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    Ülke şokta! Öğrenciyi okul tuvaletinde döverek öldürdüler

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 14:13 | Son Güncelleme:

    14 yaşındaki öğrenci Hindistan'da bir özel okulun tuvaletinde öldürüldü. Döverek öldürüldüğü tespit edilen çocuğun cansız bedenini arkadaşları buldu.

    Hindistan'ın Delhi şehrinde özel okul tuvaletinde bir öğrenci, döverek öldürüldü. Öldürülen çocuğun cesedi Perşembe sabahı ders saatleri içinde 11:00’de, okul tuvaletinde öğrenciler tarafından bulundu.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polisin yaptığı ilk incelemede 14 yaşındaki çocuğun dövülerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, talihsiz çocuğun cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

    Ülke şokta Öğrenciyi okul tuvaletinde döverek öldürdüler

    Çocuğun yakınları cinayetin gerçekleştiği ”Jeevan Jyoti Senior Secondary” okulunun bahçesine gelerek, yönetimi protesto etti.
    Hindistan’da geçtiğimiz Kasım ayında 7 yaşındaki Pradyuman Thakur adlı öğrenci de Delhi’de bulunan ‘Ryan International’ isimli okulda boğazı kesilerek öldürülmüştü.

    Etiketler: dayak , Cinayet
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