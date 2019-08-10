Ülke felaketi yaşıyor! 34 kişi hayatını kaybetti
Myanmar'da toprak kayması meydana geldi, 34 kişi hayatını kaybetti.
Uluslararası haber ajansı AFP'den gelen bilgilere göre Myanmar'da toprak kayması nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Resmi verilere göre seller, son 2 günde Mon ve Kayin eyaletlerinde 12 bin kişiyi evlerinden etti. Son haftalarda etkili olan yağışlar nedeniyle ülke genelinde 89 bin kişi, geçici barınaklara ya da kamu binalarına sığınmak zorunda kaldı.
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