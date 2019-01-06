Ülke çalkalanıyor çok sayıda ölü var!
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesindeki sınır karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polis öldü. Öte yandan meydana gelen maden kazasında en az 30 işçinin öldüğü bildirildi.
Kandahar Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Espin Buldak'ın Nave bölgesindeki sınır karakoluna saldırdığı bildirildi.
Saldırıda 7 sınır polisinin hayatını kaybettiği, 4 sınır polisinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca saldırının ardından çıkan çatışmada 16 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
MADENDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ
Afganistan'ın kuzeyindeki altın madeninde yaşanan çökme sonucunda en az 30 maden işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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