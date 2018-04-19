Ülke ayağa kalktı, tacizci papaz görevinden azledildi
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde ölü bulunan Elena Franci’yi (29) 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca taciz eden papaz Stilianos Savvas görevinden azledildi
Rum Bağımlıları Tedavi ve Rehabilitasyon (KENTHEA) Merkezi’nde tedavi gören Elena Franci, geçen ay evinde ölü bulundu. Elena Franci’nin 1993 yılında 4 yaşındayken ailesi tarafından bakımına verilen papaz Stilianos Savvas’ın 10 yıl boyunca tacizine uğradığı, bu nedenle tedavi gördüğü belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Stilianos Savvas’ın 2011 yılında gündeme gelen taciz olayıyla ilgili 2 yıl hapse çarptırıldığı, cezasının ardından da kilisede en üst kurul olarak bilinen Sen Sinod Meclisi tarafından göreve iade edildiği ortaya çıktı.
Rum medyası haberi "Elena’nın Ölümü, Kutsal Savaş" başlığıyla manşetlerine taşıdı. Toplumda tepki çeken olayla ilgili Rum Başsavcılığı soruşturma başlattı.
GÖREVİNDEN AZLEDİLDİ
Savvas’ın cinsal istismar olayını gündemine alan Sen Sinod Meclisi, Başpiskopos II. Hrisostomos’un başkanlığında toplandı. Toplantıda, papaz Stilianos Savvas'ın görevinden azledilmesine karar verildi.
Rum medyasına göre Sen Sinod Meclisi, toplumun yoğun baskı ve tepkisi üzerine bir karar almak zorunda kaldı. Stilianos Savvas’ın görevinden azledilmesine karar verilirken ölen kızla ilgili de üzüntüler dile getirildi.
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