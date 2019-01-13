Ukrayna’ya Türk malı silahlı İHA
ESKİ Sovyet cumhuriyeti Ukrayna ilk defa Türkiye’den modern silah alımı gerçekleştirdi. Türkiye’den insansız hava aracı İHA alım anlaşmasının imzalandığını Facebook hesabından duyuran Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce kararlaştırdığımız gibi Ukrayna ordusu ihtiyacı için füze atışı yapabilen insansız hava araçları Bayraktar-TB2 anlaşmasını imzaladık. Bu son model İHA araçları üzerindeki silahlarla zırhlı araç, düşman siperi ve ayrıca denizdeki hedefleri vurma özelliğine sahip. Türkiye’den yaptığımız alım anlaşması ayrıca Ukrayna’nın NATO istikametinde yürüttüğü politikasının yeni kanıtıdır” dedi.
Askeri kaynaklara göre Kiev yönetimi Türkiye’den 69 milyon dolara 6 adet Bayraktar-TB2 insansız taktik vurucu hava aracı satın alıyor. Satış paketinde iki adet İHA kumanda merkeziyle 200 civarında güdümlü füze de bulunuyor. Ukrayna’daki uzmanlar Türkiye’nin ürettiği İHA aracının havada kalma süresi bakımında İsrail ile ABD modellerini geride bıraktığını söylüyor. Bayraktar-TB2 insansız hava aracının 2014 yılında yapılan testlerde yere inmeden havada 24 saat 34 dakika bulunarak dünya rekoru kırdığı da hatırlatıldı. Rusya satışa tepkili.
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