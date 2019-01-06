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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Fırat ALKAÇ - İSTANBUL
06.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ukrayna’ya otosefali

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Ukrayna’ya otosefali

Ortodoks Kilisesi’nde Ukrayna Kilisesi’nin Rus Kilisesi’nden bağımsızlık ilanı nedeniyle bin yıldır görülmedik bir kriz yaşanıyor. Ukrayna Kilisesi dün Fener Patrikhanesi’nden bağımsızlık belgesini (otosefali) ‘Tomos’ adı verilen kararnameyle alarak bağlı bulunduğu Rus Ortodoks Kilisesi’nden resmen ayrıldı. Devlet Başkanı Poroşenko İstanbul Fener Patrikhanesi’ndeki törende gözyaşlarını tutamadı.

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne “otosefali” kazandıracak kararnameyi Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun katıldığı törenle verdi. Tören sırasında Poroşenko gözyaşlarına hâkim olamadı. Bartholomeos, “Tomos” adı verilen kararnameyi Ukrayna dini lideri Epifaniy’e verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, eşi Maryna Poroşenko ve çocukları ile Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Epifaniy, öğle saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi’ne geldi. Poroşenko ve beraberindekiler ilk önce Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık 40 dakika süren ayinin ardından Poroşenko ve Epifaniy kiliseden ayrılarak patrikhane binasına girdi.

Ukrayna’ya otosefali

TOMOS, EPİFANİY’DE

Burada Ukrayna lideri Poroşenko ve Epifaniy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile 30 dakika baş başa görüştü. Daha sonra Epifaniy ve Bartholomeos patrikhane binasından çıktı. İki dini liderin arkasında da Poroşenko ve eşi çıkarak kiliseye geçti. Maryna Poroşenko kilisedeki törene katılmadan önce mum yaktı. Daha sonra dini liderler ve Poroşenko tören için yerlerine geçti. İkinci ayinin ardından Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne “otosefali” statüsü kazandıran “Tomos” adı verilen kararnameyi Başpiskopos Epifaniy’e takdim etti.

POROŞENKO TEŞEKKÜRÜ

İstanbul’da yapılan törene katılan Poroşenko, “Kilisenin kurulması için dua etme çağrılarıma karşılık veren dünya üzerindeki milyonlarca Ukraynalıya teşekkür etmek istiyorum. Nesiller boyunca bunu hayal eden Ukraynalılara teşekkür etmek istiyorum. Nihayet Tanrı bize bağımsız Ukrayna Kilisesi’ni nasip etti” diye konuştu.

Poronşenko bugün ayrıca Fener Rum Patrikhanesi’nin düzenleyeceği haç çıkarma törenine de katılacak.

RUSYA’DAN KİLİSEYİ ENGELLEME GİRİŞİMİ

mRUS Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, pazartesi günü Bartholomeos’a gönderdiği mektupta, Bartholomeos’un Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını tanıyacak kararnameyi Metropolit Epifaniy’e vermemesi için çağrıda bulunmuştu. Kirill, bağımsızlık kararnamesinin Epifaniy’e verilmesi durumunda Bartholomeos’un Ortodoks kiliselerinin birliğini sağlamaya hizmet etme olanağını ‘sonsuza dek kaybedeceğini’ belirtmişti. Kirill mektubunda, “Bunun olmaması için bütün kalbimle dua ediyorum. Bu duruma son vermek için geç değil” diye yazdı.

İLK AYRILIK 988’DE

Ukrayna ile Rusya’nın Doğu Roma’ya (İstanbul) bağlanması 988 yılında Kiev Beyliği ile başlıyor. İstanbul’un fethi sonrası Ukrayna ve Rusya, İstanbul’dan bağımsız kilise belgesini alarak Rus Ortodoks Kilisesi olarak anılmaya başlanıyor. Böylece kuzeydeki Slavlar dini olarak Moskova’nın himayesine giriyor. Ancak dünkü kararıyla 988 yılından bu yana süre gelen dini idari yapı bozulmuş oluyor.

ORTODOKS KRİZİ İSTANBUL’A TAŞINDI

ORTODOKS Noeli’nden bir gün önce yani bugün yapılacağı belirtilen tören sürpriz şekilde dün düzenlendi. Tören öncesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığına saygı gösterilmesini istemişti. Fener Patrikhanesi’nin Ukrayna Kilisesi bağımsızlığını tanıması süreci 29 Kasım 2018 tarihinde başlatılmıştı. Sinod (kilise meclisi) toplantısında bağımsızlık kararı alınmıştı. 15 Aralık’ta da Ukrayna’da yeni kilise kurucu kongresinde peder Epifaniy Domenko lider seçilmişti. Fener Patrikhanesi, Rusya’nın da dahil olduğu Ortodoks Kilisesi içinde eşitler arasında ilk sırada sayılıyor. Fener’in Ukrayna’ya bağımsızlık tanıması nedeniyle Rus Kilisesi, Türkiye’de tatile gidecek Ruslara, Fener’e bağlı kiliselere gitme yasağı getirmişti. Ukrayna, 2014’ten bu yana ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla mücadele ediyor. 2015’te bir ateşkes sağlansa da zaman zaman iki taraf arasında tansiyon yükseliyor. Ayrıca Rusya, 2014’te Ukrayna’ya bağlı Kırım Yarımadası’nı ilhak etmişti. Geçen kasımda Kerç Boğazı’ndan geçerek Ukrayna’nın hücumbotlarına operasyon düzenlenmiş 24 Ukraynalı denizci tutuklanmıştı. (Nerdun HACIOĞLU)

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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