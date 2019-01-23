Ukrayna’nın demir leydisi yine sahnede
Ukrayna’nın eski başbakanlarından Yuliya Timoşenko, dün, 31 Mart’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı.
Anavatan (Batkivşina) Partisi’ne yönelik yaptığı konuşmada Timoşenko, “Hatalar yaptım. Bazen hataya düştüm. Bugün yeni bir döneme giriyoruz; başarı, mutluluk ve aydınlanma dönemine...” diyerek adaylığını ilan etti.
Timoşenko (58), anketlerde Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun önünde görünüyor. Son kamuoyu yoklamalarına göre; Timoşenko yüzde 16, Poroşenko ise 13.8 oranında oy alıyor. Ancak ülkede iki turlu seçim sistemi söz konusu olduğundan, kimin daha şanslı olduğunu kestirmek şimdilik zor. Anketlerde üçüncü sırada ise bir ara TV’de cumhurbaşkanını tiye alan komedyen Volodimir Zelesky var. Timoşenko, 2004’teki turuncu devrimin kilit oyuncularından olmuştu. 2010 cumhurbaşkanlığı seçimlerini Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç karşısında kaybeden Timoşenko, hakkında açılan suistimal soruşturmalarıyla yedi yıl hapis cezası almıştı, 2014’de Yanukoviç’in devrilmesinin ardından da serbest kalmıştı. Timoşenko, AB yanlısı tutumuyla dikkat çekerken kimileri onu yolsuzluk ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bağlantısı olduğu iddiasıyla eleştiriyor.
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