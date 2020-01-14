Ukraynalı pilotun eşi: Uçmaması için baskı yaptım

Volodimir isimli pilotun eşi Katerina Gaponenko, Sky News kanalına yaptığı açıklamalarda bölgedeki çatışma sebebiyle Tahran-Kiev uçuşunun iptal olacağını düşündüklerini ifade etti. Gaponenko, “İptal olmayınca çok endişelendim” dedi. Ancak pilot “Ben olmazsam, başkası yok. Eğer tarifeye uygun uçarsa, uçmam gerekli” demiş. İran o gece Irak’ta ABD askerinin bulunduğu üslere saldırı düzenlemişti. İran, uçağı füze sanarak düşürdüğünü itiraf etmişti.