Ukraynalı pilotun eşi: Uçmaması için baskı yaptım
İRAN’ın geçen çarşamba gecesi yanlışlıkla düşürdüğü Ukrayna Hava Yolları’na ait uçağın pilotunun eşi, uçuştan önce eşine, “güvenlik endişesi sebebiyle uçağı uçurmaması için baskı yaptığını” söyledi.
Volodimir isimli pilotun eşi Katerina Gaponenko, Sky News kanalına yaptığı açıklamalarda bölgedeki çatışma sebebiyle Tahran-Kiev uçuşunun iptal olacağını düşündüklerini ifade etti. Gaponenko, “İptal olmayınca çok endişelendim” dedi. Ancak pilot “Ben olmazsam, başkası yok. Eğer tarifeye uygun uçarsa, uçmam gerekli” demiş. İran o gece Irak’ta ABD askerinin bulunduğu üslere saldırı düzenlemişti. İran, uçağı füze sanarak düşürdüğünü itiraf etmişti.
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