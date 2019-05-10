Ukraynalı denizcilerin duruşması Almanya'da görülecek
Rusya Federasyonu’na bağlı donanma kuvvetleri tarafından gözaltına alınan 24 Ukraynalı denizcinin duruşması bugün Almanya'da görülecek.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "10 Mayıs Cuma günü Almanya’nın Hamburg şehrinde, Rusya Federasyonu tarafından el konulan Ukrayna donanmasına ait 3 gemi ve gözaltına alınan 24 kişilik mürettabatla ilgili Uluslararası Deniz Hukuku duruşması yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
Rusya Federasyonu, Kasım ayında Azak Denizi'nde Ukrayna Donanması'na ait Berdyansk, Nikopol ve Yani Kapu isimli 3 gemiyi durdurmuş ve 24 Ukraynalı denizci uluslararası sınırları ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
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