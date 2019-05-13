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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
13.05.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Ukrayna'dan Rus gemilerini ele geçirme tatbikatı

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Ukrayna'dan Rus gemilerini ele geçirme tatbikatı

Rusya ile Kerç Boğazı'nda yaşadığı olayların ardından tatbikatlarını arttıran Ukrayna bu kez en aksiyonlu tatbikatlarından birini gerçekleştirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığınca Azak Denizi’nde gerçekleştirilen tatbikatta çok sayıda savaş gemisi, askeri botlar ve helikopterler kullanıldı. Yük gemilerinden birine yapılan operasyonda askerler helikopterler ile indirme yaparken çevredeki savaş gemilerinden ve botlardan yük gemisi hedef alınarak geminin Ukrayna askerlerine karşı direnişi önlendi.

Ukraynadan Rus gemilerini ele geçirme tatbikatı

İndirilen özel harekat ekipleri geminin kaptan köşkü ve kamaralara donanımlı silahlar ile baskınlar yaparak gemi personelini tek tek gözaltına aldı. Ukrayna ordusunca tatbikatın görüntüleri çekilirken görüntülerde tatbikatın aksiyon derecesinin çok yüksek olduğu gözlendi.

RUS GEMİLERİNE KARŞI TATBİKATLAR ARTTIRILDI

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında Ukrayna’da başlayan iç savaşın ardından hem Azak Denizi'nde hem Karadeniz’de hem de Kerç Boğazı'nda büyük çekişme yaşandı. En büyük olay ise Ukrayna askeri gemilerinin Kerç Boğazı'nda Rus ordusu tarafından yapılan operasyonla bağlanması ve çok sayıda Ukrayna askerinin gözaltına alınmasıyla gerçekleşti.

Ukraynadan Rus gemilerini ele geçirme tatbikatı

Ukrayna, kendi deniz sularında hareket eden birçok Rus bayraklı gemiyi geri gönderirken bazılarını bağlamıştı. Denizlerde yaşanan gerilim nedeniyle Ukrayna ordusu denizlerdeki tatbikatlarını ara vermeden sürdürüyor.

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