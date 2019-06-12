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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.06.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Ukrayna'dan Kırım Tatarlarına yönelik baskıya tepki

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Ukrayna'dan Kırım Tatarlarına yönelik baskıya tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kırım’da Tatarlara yönelik yeniden başlayan baskılara tepki gösterildi.

Açıklamada, “Rusya’nın işgali altındaki Kırım’da Simferopol (Akmescit), Belogorsk ve Aluşta bölgelerinde dün Kırım Tatarlarının gözaltına alınması ve evlere yasa dışı baskınlar düzenlemesini sert bir şekilde kınıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Uydurulmuş terör örgütü soruşturması ile 8 Kırım Tatarının gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada, “Önceki olaylarda olduğu gibi, Rus işgal yönetimi yerli halka karşı terörizmle mücadele kisvesi altında baskı yapmaya devam ediyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Rusya’nın Kırım’da insan hakları ihlallerine son vermesi, yarımadada tutuklu Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Rus güvenlik güçleri, Kırım’da Aluşta, Belogorsk ve Simferopol (Akmescit) şehirlerinde, Tatarların evlerine operasyon düzenlemiş, yapılan baskın ve aramalar sonucunda 8 Kırım Tatarı gözaltına alınmıştı.

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