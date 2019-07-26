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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ukrayna’dan 8 ay sonra misilleme

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Ukrayna’dan 8 ay sonra misilleme

Kerç Boğazı’nda Ukrayna-Rusya gerilimi yeniden alevlendi. Ukrayna ordusu, 8 ay önce Kerç Boğazı’nda ülkeye karşı bir olaya karışan Rus tankerine el koydu.

Ukrayna, geçen yıl Rusya ile gerilime sahne olan Kerç Boğazı’nda Rusya’ya ait bir tankere el koydu. Kasım 2018’de Ukrayna’ya ait üç savaş gemisinin Azak denizine geçişi sırasında Kerç Boğazı girişinde Rusya tarafından durdurulmasında kullanılan Rus tanker ‘Neyma’, olaydan 8 ay sonra Ukrayna tarafından ele geçirildi. Ukrayna Güvenlik Bakanlığı, geminin geçen yıl yaşanan krizin ardından ismi değiştirilerek ‘Nika Spirit’ adını aldığını duyurdu. Rusya’ya ait tankerin 8 ay önceki hadisede denizcilik hukukuna aykırı kullanıldığını kaydeden Ukrayna Güvenlik Bakanlığı, “Rus tankeri Kerç boğazı krizinde oynadığı rolü kamufle etmek için isim değiştirerek Ukrayna limanına giriş yapmıştır, ancak sorumluluktan kurtulamamıştır. Yeni adıyla bize gelen Rus gemisi alı konarak hakkında gerekli hukuku prosedürler başlatılmıştır” dedi. Rus tankerinde bulunan personel sayısı ise henüz açıklanmadı.

‘SONUÇLARI OLUR’

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın bu adımını eleştirilerek, “Gelişmenin detaylarını inceliyoruz. Eğer Ruslar esir alındıysa bunun ivedi sonuçları olacaktır” açıklamasını yaptı. TASS haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya cephesinin elindeki bilgilere ilişkin detay vermedi. Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, “Kiev, Moskova ile ilişkileri biraz olsun düzeltmek istiyorsa tankeri bırakmak zorunda” dedi. Ukrayna’da 3 ay önce göreve gelen Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile ilişkileri düzeltmek için somut adımlar atma niyetinde olduğunu açıklamıştı. 2018 Kerç Boğazı krizinde Ukrayna’ya ait üç askeri gemide bulunan 24 asker Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından tutuklu yargılanıyor.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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