Ukrayna’dan 8 ay sonra misilleme
Kerç Boğazı’nda Ukrayna-Rusya gerilimi yeniden alevlendi. Ukrayna ordusu, 8 ay önce Kerç Boğazı’nda ülkeye karşı bir olaya karışan Rus tankerine el koydu.
Ukrayna, geçen yıl Rusya ile gerilime sahne olan Kerç Boğazı’nda Rusya’ya ait bir tankere el koydu. Kasım 2018’de Ukrayna’ya ait üç savaş gemisinin Azak denizine geçişi sırasında Kerç Boğazı girişinde Rusya tarafından durdurulmasında kullanılan Rus tanker ‘Neyma’, olaydan 8 ay sonra Ukrayna tarafından ele geçirildi. Ukrayna Güvenlik Bakanlığı, geminin geçen yıl yaşanan krizin ardından ismi değiştirilerek ‘Nika Spirit’ adını aldığını duyurdu. Rusya’ya ait tankerin 8 ay önceki hadisede denizcilik hukukuna aykırı kullanıldığını kaydeden Ukrayna Güvenlik Bakanlığı, “Rus tankeri Kerç boğazı krizinde oynadığı rolü kamufle etmek için isim değiştirerek Ukrayna limanına giriş yapmıştır, ancak sorumluluktan kurtulamamıştır. Yeni adıyla bize gelen Rus gemisi alı konarak hakkında gerekli hukuku prosedürler başlatılmıştır” dedi. Rus tankerinde bulunan personel sayısı ise henüz açıklanmadı.
‘SONUÇLARI OLUR’
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın bu adımını eleştirilerek, “Gelişmenin detaylarını inceliyoruz. Eğer Ruslar esir alındıysa bunun ivedi sonuçları olacaktır” açıklamasını yaptı. TASS haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya cephesinin elindeki bilgilere ilişkin detay vermedi. Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, “Kiev, Moskova ile ilişkileri biraz olsun düzeltmek istiyorsa tankeri bırakmak zorunda” dedi. Ukrayna’da 3 ay önce göreve gelen Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile ilişkileri düzeltmek için somut adımlar atma niyetinde olduğunu açıklamıştı. 2018 Kerç Boğazı krizinde Ukrayna’ya ait üç askeri gemide bulunan 24 asker Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından tutuklu yargılanıyor.
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