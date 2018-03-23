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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
23.03.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Ukrayna'da taşayıcı annelik vakaları %1000 arttı

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Ukrayna'da taşayıcı annelik vakaları %1000 arttı

Ukrayna, çocuk sahibi olma özlemi taşıyanlar için Avrupa'da, hatta dünyada bir numara olma yolunda ilerliyor. Devlet tarafından düzenlenen "taşıyıcı annelik" ulusal ekonominin ciddi sektörlerinden biri haline geliyor.

Resmi rakamlar Ukrayna'da son iki yılda "taşıyıcı anne" vakalarının % 1000 arttığını ortaya koyuyor.

Normal yollardan çocuk sahibi olamayan pek çok aile açısından "taşıyıcı anne", çocuk sahibi olmada son çare.

Taşıyıcı annelik iki biçimde gerçekleşiyor. Ya taşıyıcı anne adayı, kendi yumurtasının hastane koşullarında bir donor spermiyle döllenmesine izin veriyor, ya da hazır bir embriyoyu hamilelik sürecinde büyütüyor.

Her iki yöntemde de doğumun ardından bebek, yapılan sözleşmeler uyarınca siparişi veren çifte teslim ediliyor.

Ancak Avrupa'nın pek çok ülkesinde taşıyıcı annelik yasak.

20-30 BİN DOLAR

Amerika'da taşıyıcı annelik serbest, ancak uzun süren işlemler ve denetimler nedeniyle 170 bin dolara kadar yükselebilen maliyet, pek çok çiftin gözünde ABD'yi çare olmaktan çıkarıyor.

Elbette Ukrayna'daki bu hızlı gelişimde, dünyada daha önceki yıllarda taşıyıcı annelik merkezleri olan Hindistan, Nepal, Tayland gibi ülkelerde son birkaç yılda bunun yasaklanmasının payı var.

Ukrayna'da taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olmak isteyen çiftler bu arzularına genellikle 20-30 bin dolarlık bir maliyetle ulaşabiliyorlar. Ama ülkede taşıyıcı anneliğin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan rekabet, bu alanda da fiyat kırdı.

Aracı kurumların dışında internet üzerinden ilanlar veren kadınlar on bin dolara "taşıyıcı anne" olarak hizmet verebileceklerini duyuruyorlar.

Devlet tarafından yasalarla düzenlenen program pek çok açıdan oldukça tatmin edici. Taşıyıcı anne olmak isteyen Ukraynalı kadınlar, bu iş belirlenen kurumlar tarafından kayda alınıyor ve bu iş için uzmanlaşan hukuk büroları da sürecin hukuksal geri planını düzenliyorlar.

KRİTERLER NELER?

Ukrayna'da taşıyıcı anne olabilmek için kadınların 18 yaşını doldurmuş, ancak 35 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. En az bir çocuğu sahip olmak, sağlıklı ve psikolojik olarak da sorunsuz olmak da bir diğer kriter. İçki ve sigara kullanmayan taşıyıcı anne adayları, ilgili kurumlar tarafından üç ayda bir sağlık kontrollerinden de geçiriliyorlar.

Hızla yaygınlaşan taşıyıcı anne arabuluculuk şirketleri, bir taraftan ülke içinden taşıyıcı anne olmaya aday Ukraynalı kadınları kayda alırken, diğer yandan da İngilizce olarak hazırlanan sitelerle dünyadan müşteri toplamaya çalışıyorlar.

Uzmanlar, yasaklanmadan önce Hindistan'da milyar dolarlık bir sektör oluşturan "taşıyıcı annelik" sektörünün sorunlar yaşayan Ukrayna'da ekonominin temel taşlarından biri olabileceğini vurguluyorlar.

Aylık gelirin 300 doları bulmadığı, hatta insanların önemli bir kısmının 170-180 dolarla yaşadığı Ukrayna'da çok sayıda kadının "taşıyıcı annelik" için müracaat etmesi elbette sürpriz değil.

Ukraynalı kadınlar normal işlerde çalışarak 5-10 yılda kazanabilecekleri parayı tek bir hamilelikle kazanabildiklerini, dolayısıyla taşıyıcı anneliği iyi gelir sağlayan bir "iş" olarak gördüklerini söylüyorlar.

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